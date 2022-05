Governo do Estado lança Programa RJ Digital com mais de 1,3 mil serviços disponíveis

O Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (03), seu portal integrado de serviços, primeira ação do Programa RJ Digital. Além de continuar apresentando em forma de notícias as ações do Executivo, o novo site passa a oferecer mais de 1,3 mil serviços à população fluminense - basta clicar em https://www.rj.gov.br/. No país, o site do Governo do Estado figura em primeiro lugar no ranking de atendimentos oferecidos à população. A iniciativa foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) em parceria com a Subsecretaria de Estado de Comunicação Social.

Neste endereço, o cidadão poderá consultar a situação da carteira de habilitação e do IPVA, acompanhar o desenvolvimento do filho na escola, abrir empresa como Microempreendedor Individual (MEI) e fazer reclamação junto ao Procon-RJ, entre outros atendimentos. Se o internauta for servidor público, ele conseguirá acessar contracheques e informes de rendimento.

"O Programa RJ Digital é importantíssimo para ampliar a eficiência dos serviços públicos, gerando economicidade para o Estado, maior nível de transparência e mais qualidade no atendimento. Hoje estamos dando um passo para o futuro", afirmou o governador Cláudio Castro durante o evento de lançamento, realizado no Museu de Arte do Rio (MAR), na Zona Portuária da capital.

Com nova identidade visual, o portal contará com área personalizada, na qual o cidadão entrará com seu login do “gov.br”, plataforma digital de relacionamento do cidadão com o governo federal. Por meio desse canal, o internauta vai acessar serviços já customizados para ele, ou seja, um conjunto de informações atualizadas sobre todos os serviços oferecidos pelo poder público.

"O principal conceito do novo portal é justamente este: com uma linguagem simples, ter todos os serviços integrados em um local único, onde o cidadão conseguirá encontrar exatamente o que precisa para resolver suas necessidades. Além disso, o site continuará sendo uma importante fonte de notícias sobre as ações do governo do estado", explicou o subsecretário de Estado de Comunicação Social, Igor Marques.

Inspiração no governo da Estônia

Uma das inspirações para o desenvolvimento do RJ Digital foi o modelo usado pelo governo da Estônia, no Norte da Europa, reconhecido como um dos mais digitais do mundo. Equipes do Proderj participaram de reuniões com representantes do país europeu para trocar experiências.

"O Proderj também fez um trabalho minucioso junto a órgãos e secretarias estaduais, buscando entender melhor os serviços oferecidos e transmitir aos gestores os benefícios da digitalização para o cidadão e para o dia a dia do trabalho", esclareceu o presidente do Proderj, Mauro Farias.

No novo portal, o cidadão também poderá avaliar todos os atendimentos, o que permitirá o aprimoramento por meio do redesenho de processos. É importante ressaltar que o cidadão continuará podendo solicitar os serviços de forma presencial.