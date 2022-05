Flamanguaça e União Cruzmaltina sobem de divisão no carnaval do Rio

Fazendo sua estreia no carnaval carioca, a Flamanguaça desfilou no Grupo de Avaliação do Carnaval do Rio, e acabou conquistando o título da divisão. A escola de samba desfilará no ano que vem pela Série Bronze.

A agremiação somou 179,5 pontos, um décimo a mais que a Tubarão de Mesquita. Para esta primeira apresentação, eles levaram para avenida o enredo ‘Sou Resistência! Sou da Pele Preta! Sou Voz da Favela que não se Cala! Muito prazer, sou Fla Manguaça!’.

Já a União Cruzmaltina, que foi criada em 2019, já alcança altos voos no Carnaval do Rio. Pela Série Bronze, a escola de samba conquistou o vice campeonato e o acesso à Série Prata. Agora, eles desfilarão no ano que vem brigando por uma vaga na Marquês de Sapucaí.

A agremiação que é formada por torcedores do Vasco, levou o enredo 'O Meu Coração é Tua Morada', que é uma homenagem a torcida do clube carioca. A escola somou 269,6 pontos, dois décimos a menos que a campeã Arrastão de Cascadura.

A Guerreiros Tricolores, escola de samba ligada ao Fluminense, que neste ano desfilou pela Série Bronze, acabou não conquistando o acesso à Série Prata. Eles terminaram na sétima colocação, um décimo atrás da sexta colocada Acadêmicos de Jacarepaguá, que subiu.