Estrada de Ipiiba, em SG, começa a ser pavimentada

Começou a pavimentação na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, conhecida popularmente como Estrada de Ipiíba. A via, que liga Santa Izabel à RJ-106, conta com aproximadamente seis quilômetros de extensão. A obra é esperada há muitos anos pelos moradores. O objetivo das intervenções é desafogar o trânsito em mais de dez bairros e melhorar a qualidade de vida.

Renê Edson, de 73 anos, disse que mora há mais de 60 anos no bairro e nunca pensou que veria o asfalto.

“A gente se acostumou a viver com portas e janelas fechadas por causa da poeira. Agora chegou o asfalto. Vai valorizar isso aqui. Eu estou vendendo uma casa que ninguém queria. Agora que vai valorizar tudo com o asfalto, de repente até consigo vender”, brinca seu Renê, emocionado. “Eu não consigo nem expressar a felicidade. Agora meus netos vão até poder andar de bicicleta”.

Atualmente, as intervenções estão ocorrendo no trecho da extensão da RJ-106 até a ponte ao lado do CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro, totalizando 1.900 metros. A obra foi dividida em três partes, contendo drenagem, pavimentação e urbanização.

“Essa obra foi muito esperada pelos moradores da região. Estas intervenções vão influenciar na melhoria do trânsito em mais de dez bairros. É uma grande satisfação poder garantir para os moradores que essa obra será entregue”, declarou o prefeito Capitão Nelson, que segue vistoriando os trabalhos.