Acidentes complicam trânsito e provocam filas na BR-101

Acidentes registrados na manhã desta terça-feira (3) complicam o trânsito na BR-101 na região de São Gonçalo. O fluxo de veículos até as 8h30 segue intenso e com filas na pista com destino a Niterói e Itaboraí.

De acordo com a Arteris Fluminense, no km 305,2 da BR-101/RJ, em São Gonçalo, sentido Espírito Santo, um cavalo foi atropelado. A ocorrência envolveu um automóvel Voyage preto, um automóvel Nissan/Kicks prata e um automóvel Pálio cinza, com uma vítima em estado leve.

A concessionária foi acionada por volta das 05h20. A faixa esquerda ficou interditada, com liberação por volta das 07h40. O pico de congestionamento foi de 2 quilômetros. No momento, o fluxo neste trecho foi normalizado.

Em outro trecho a Arteris Fluminense atendeu uma ocorrência de choque contra defensa metálica no km 314,7, em São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro. A ocorrência envolveu um automóvel Siena, com uma vítima em estado leve.

A concessionária foi acionada por volta das 06h30. A faixa da direita ficou interditada, com liberação por volta das 07h40. O pico de congestionamento foi de 7 quilômetros.

Neste momento, há lentidão do km 307 ao km 305, em São Gonçalo, no sentido Espírito Santo, devido acidente. Faixas liberadas.

️Do km 307 ao km 315, em São Gonçalo, no sentido Rio, devido acidente. Faixas liberadas.

Cuidados ao avistar um animal na pista

Os usuários devem ligar para o 0800 282 0101 caso avistem um animal na rodovia e respeitar os limites de velocidade. Por fim, é importante desacelerar o veículo gradualmente quando um animal de grande porte for avistado, sem acionar a buzina ou piscar os faróis – essas atitudes podem assustá-lo e causar acidentes.