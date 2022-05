São Gonçalo promove ação pela saúde dos caminhoneiros este mês

A partir de uma parceria firmada entre a Prefeitura de São Gonçalo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), caminhoneiros que passarem pelo Posto da PRF no bairro Itaúna terão a oportunidade de serem orientados sobre cuidados com a própria saúde e também terão a oportunidade de fazer testes e exames rápidos como aferição de pressão, de glicose, testes de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e de PSA – exame de sangue que pode mostrar se o homem está com alguma doença na próstata. Os serviços serão disponibilizados na Operação Saúde, que acontece nos dias 25 e 26 de maio, no posto da PRF de Itaúna.

Na tarde desta segunda-feira (2), o prefeito Capitão Nelson, o secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, a Polícia Rodoviária Federal , e Aline Serra, Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), definiram os últimos detalhes da Operação Saúde . A partir dos resultados dos exames, e caso haja necessidade, os caminhoneiros da cidade de São Gonçalo já sairão do posto de Itaúna com tratamentos e consultas marcados. Além disso, os profissionais também terão a oportunidade de se vacinar contra o coronavírus e terão o Cartão Saúde do Caminhoneiro, para lembrar e acompanhar os tratamentos de saúde, bem como periodicidade dos exames.

“Vamos definir junto à PRF a área para a Operação Saúde e organizar o mais rápido possível toda a estrutura necessária para que essas ações sejam realizadas”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Durante a reunião, foram abordados aspectos que acabam comprometendo a saúde do caminhoneiro, como falta de tempo para realizar exames e consultas, a fim de se obter um panorama da saúde.

Estiveram presentes na reunião com o prefeito Capitão Nelson o secretário de Saúde Dr. Gleison Rocha, a coordenadora do Neps, Aline Serra, a coordenadora da Saúde do Homem, Maria Netto, e o enfermeiro do Neps, William Coimbra, além do chefe da Delegacia de Niterói da PRF, Diogo Rangel do Amaral, e Wander Vargas, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF.