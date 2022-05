Casos de dengue em 2022 disparam no Brasil

Os casos de dengue em 2022 estão praticamente iguais em relação a todo ano passado, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Neste ano, já são 542 mil casos até o final de abril, enquanto que em 2021, foram 544 mil. Ou seja, um aumento de 113%.

Segundo o ministério, o Centro-Oeste é a região do Brasil onde há mais casos proporcionais, com mais de 920 infectados a cada 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo lidera o número de casos no país, com mais de 126 mil pessoas que tiveram a doença.

A dengue é uma doença bastante conhecida no Brasil. O número de casos disparou neste ano. Uma das principais medidas na batalha contra a doença é não deixar água acumulada.