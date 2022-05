Lula e Rosângela da Silva vão se casar neste mês

O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, já tem data marcada. Segundo informação divulgada pelo jornal Gazeta do ABCD, a cerimônia será realizada no dia 18 de maio.

A cerimônia, contudo, será realizada com público reduzido. Por se tratar de época eleitoral, com questões de segurança envolvidas, o evento contará apenas com a presença dos familiares e amigos mais próximos. O casal vive, atualmente, na cidade de São Paulo e não deseja que o casamento vire assunto político.

Ainda segundo a publicação, Lula e Janja ainda estão decidindo se farão uma cerimônia religiosa além da civil. Como ele é viúvo, não teria nenhum empecilho.