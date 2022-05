Serginho Meriti se apresenta no Candongueiro no próximo sábado (7)

O cantor Serginho Meriti, um dos grandes compositores do Brasil, estará presente no próximo sábado, 7 de maio, no Candongueiro, no Rio do Ouro, onde comandará uma tradicional e animada roda de samba.

Serginho Meriti é o nome artístico de Sergio Roberto Serafim. Criado na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por um pai gaúcho violonista e mãe cantora e compositora de hinos religiosos, ao longo de sua carreira fez diversas parcerias com importantes nomes do samba, como Alcione, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor e Arlindo Cruz.

Entre dezenas de composições inesquecíveis, ele é autor de alguns dos maiores hinos do samba, como “Deixa a Vida Me Levar”, parceria com Eri do Cais consagrada por Zeca Pagodinho, e “Quando Eu Contar, Iaiá”, feita com Beto Sem Braço, também gravada por Zeca.

A atração do sábado (7), que abrilhanta a retomada dos eventos presenciais pós pandemia, começa a partir das 18 horas e as informações sobre ingressos podem ser obtidas no WhatsApp (21)97284-1830. O Candongueiro fica na Rodovia Pref. João Sampaio, 1154, no Rio do Ouro, São Gonçalo.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseva