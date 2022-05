Projeto Social rifa caixinha de som para bancar competição de alunos

Alunos da Família Anderson Carvalho (AC), que integra o projeto social Vencedores em Cristo, oferecendo aulas de jiu-jitsu gratuitas para gonçalenses em situação de vulnerabilidade social e econômica, precisam de ajuda para arcar com os custos de suas competições.

Sediado na Rua General Horta Barbosa, no Porto da Rosa, a iniciativa contempla mais de 60 crianças, jovens e adultos com aulas de jiu-jitsu, dança e acompanhamento psicológico. O projeto também cobre os custos das competições de seus alunos e depende da ajuda da população para arcar com suas despesas.

“Estaremos em alguns campeonatos defendendo nossa cidade, mas para isso precisamos de ajuda. Hoje em dia está muito difícil manter um projeto social e temos crianças, adolescentes e jovens com muito potencial. Tiramos eles das ruas e estamos ocupando suas mentes com esportes, danças e sessões de psicologia.”, explicou o coordenador do projeto, Elias Neves Silva, mais conhecido como Professor Caveira.

O próximo compromisso da Família AC será pela Angra International Cup, em Angra dos Reis, neste sábado (7). Para financiar a viagem dos oito atletas que disputarão a competição, a equipe decidiu rifar uma caixinha de som pelo valor de R$10,00 o número. Mais detalhes sobre a rifa podem ser obtidos através do número 21 98287-4103 (Elias).

