Escritora carioca vira best-seller na Amazon

A escritora Mari Cardoso nasceu no início da década de noventa, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Incentivada pela mãe, que lia para ela todos os dias, Mari despertou a paixão pelos livros desde pequena.

Porém, o amor pela escrita surgiu em 2008 quando a carioca começou a aventurar-se nas fanfics – histórias criadas por fãs –. Foi apenas em 2017 que a autora decidiu publicar seu primeiro livro de forma independente. Agora, Mari Cardoso reúne 17 obras publicadas, 26 escritas, e mais de 150 mil páginas lidas na Amazon, tornando-se uma autora best-seller na plataforma.

“Pensei que fosse impossível. Aprendi e evolui, espero continuar melhorando a cada novo livro, mas chegar a essa marca e conquistar leitores é a resposta contrária ao que sempre me disseram: que alguém como eu jamais poderia conseguir”, relembra a escritora.

Com recém romance lançado, Um cafajeste apaixonado, segundo livro da coleção Bilionários apaixonados, Mari tem o objetivo de empoderar mulheres por meio da literatura hot e romper os padrões de belezas impostos pela sociedade. Tudo isso por meio de protagonistas fidedignas que não ficam à espera do mocinho perfeito para lhes salvar. Nas obras de Mari, mulheres não independentes, fortes e imperfeitas como na vida real.

" Escrevi o primeiro livro em 2008, ele nunca foi publicado. Desde então, me aventurei na escrita por meio do universo das fanfics. Sempre escrevi originais e por falta de oportunidade e coragem mantive guardado na gaveta. Até que em 2017 decidi me aventurar no mundo dos autores independentes".



A autora conta que a inspiração para escrever Bilionários Apaixonados surgiu como uma fanfic que ela reescreveu completamente como original. Durante a escrita, nasceu Ryan e ele também tinha um pacote completo para ter uma história de amor.

Para Mari Cardoso, a principal mensagem do romance é o amor companheiro, aquele que você tem um melhor amigo e apoiador na mesma pessoa que compartilha a vida.

"Falo de superação e realização de sonhos, algo como: ei, tá tudo bem você sonhar. Agora, levanta daí e vamos realizar. Costumo correr atrás do que quero e dos meus planos, sou bastante objetiva e insistente. Talvez a Greta tenha um pouco de mim e de muitas mulheres fortes espalhadas pelo mundo", completa.

Para o futuro, ela pretende dar continuidade à série. "Já tem dois livros confirmados. Max e Magnus também entrarão para o time de homens muito apaixonados por mocinhas únicas. Talvez tenha um spin-off de uma personagem que as leitoras estão pedindo muito, mas isso é uma conversa para outro momento".