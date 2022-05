São Gonçalo inicia retomada da normalidade após as chuvas

O município de São Gonçalo começa a voltar ao seu estado de normalidade, após a intensa chuva que atingiu a cidade no último sábado (30). Esse trabalho de reorganização dos bairros que foram afetados foi possível através de uma integração entre as secretarias. Neste dia 1º de maio, "Dia do Trabalhador", os profissionais das secretarias de Conservação e Assistência Social estão nas ruas da cidade garantindo apoio e assistência à população gonçalense.

Na organização e manutenção das vias públicas, funcionários da Secretaria de Conservação realizam ações de limpeza, com auxílio de caminhões e retroescavadeiras, desobstruindo redes de esgoto e de águas pluviais. Equipes dos Departamentos de Conservação e Obras atuam nos bairros de Santa Izabel, Vista Alegre, Sacramento, Covanca, Boaçu, Coelho, Laranjal, Zumbi e outras regiões do município.

A Secretaria de Assistência Social se mobilizou, criando uma rede de acolhimento humano, abrindo cinco pontos de apoio nos bairros do Jardim Catarina, Palmeiras, Salgueiro, Luiz Caçador e Novo México para auxiliar os desalojados que tiveram suas residências invadidas pelo nível da água. Serviços de orientação, alimentação, kits de higiene pessoal e contação de histórias às crianças têm sido realizados pela pasta nos abrigos.

O prefeito Capitão Nelson agradeceu ao empenho das equipes em atender as necessidades da população nas últimas horas.

"Aos poucos, conseguimos voltar à normalidade. As equipes de Conservação, mesmo nesse feriado de 1º de maio, estão trabalhando incansavelmente para que possamos reorganizar a cidade. Os profissionais estão nas vias que foram atingidas, removendo os galhos de árvores, fazendo toda a parte de limpeza necessária nas redes pluviais para o escoamento da água. A Assistência Social tem prestado apoio oferecendo abrigo, alimentação e kits de higiene pessoal para as pessoas que ficaram desabrigadas. Essas ações estão sendo feitas por equipes de profissionais que, igual a mim, tem buscado mudar a nossa cidade. Quero agradecer a todas que se mobilizaram durante esses dias. Temos feito um grande trabalho, cuidando da nossa cidade e isso não poderia ser possível sem auxílio desses servidores", afirmou o prefeito.