Sete presos com cocaína num rebocador na costa do Estado do Rio

A Polícia Federal prendeu sete acusados de tráfico de drogas (sendo cinco brasileiros, um espanhol e um francês) com uma quantidade não-contabilizada de cocaína, numa região costeira do Estado do Rio, na última sexta-feira (29). A ação contou com a participação de agentes do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e de agentes do Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos.

O rebocador, que possuía a bandeira do Brasil como destaque, estava na costa do país, no mar do Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos agentes. Lá, foi encontrada a droga, que ainda será contabilizada. A embarcação seguia para a África, segundo o G1.

Os acusados foram detidos e levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas.