Manifestações a favor de Lula e Bolsonaro marcam este domingo (01) no Rio

Este domingo (01), que também é considerado feriado internacional do Dia do Trabalhador, foi marcado por atos a favor do presidente Bolsonaro e em apoio ao ex-presidente Lula, ambos futuros candidatos a presidência do Brasil.

Marcelo Freixo (PSB), Alessandro Molon (PSB), Jandira Feghali (PCdoB) e outros estiveram no Aterro do Flamengo usando bandeiras e cores vermelha e branca, simbolizando o Partido dos Trabalhadores, e mostrando apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se candidatará para a presidência nas eleições deste ano. Além desses políticos, também estiveram no local uma legião de apoiadores do ex-presidente, incluindo membros de sindicatos, que usaram palavras exaltando Lula e indo contra Bolsonaro.

Mas, na Avenida Atlântica, em Copacabana, e em Icaraí, Niterói, diversos apoiadores de Bolsonaro, como o deputado federal Daniel Silveira (PTB), que foi condenado à prisão por ataques à democracia, estiveram presentes.