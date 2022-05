São Gonçalo abre mais dois pontos de apoio para moradores após chuvas

Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, abriu mais dois pontos de apoio para prestar auxílio aos moradores de áreas afetadas pela forte chuva que caiu sobre o município. De forma preventiva, agora, além dos três pontos de apoio abertos, nos bairros do Jardim Catarina, na Escola Municipal Aida Vieira; no Salgueiro, na Quadra do Salgueiro, na Rua Capitão Antônio Franklin; na Palmeiras, na Escola Municipal Marcílio Dias, a cidade conta com o ponto na Escola Municipal Belarmino Ricardo Siqueira, no Luiz Caçador; e na Escola Municipal Deputado José Carlos Brandão Monteiro, no bairro Novo México.

Na Quadra do Salgueiro, cinco famílias foram temporariamente alojadas. O local abriga 34 pessoas, sendo 18 adultos e 16 crianças; na Escola Municipal Aida Vieira, no Jardim Catarina, estão alojadas 28 pessoas, sendo 22 adultos e seis crianças; na Escola Municipal Marcílio Dias, na Marinha, são 13 pessoas, sendo oito adultos e cinco crianças; na Escola Municipal Belarmino Ricardo Siqueira, no Luiz Caçador, foram abrigadas 15 pessoas, sendo oito adultos e sete crianças; e na Escola Municipal Deputado José Carlos Brandão Monteiro, no Novo México, foram abrigadas nove pessoas, sendo quatro adultos e cinco crianças. Equipes da Secretaria de Assistência Social estão atendendo as famílias, que recebem refeições, doações de roupas e kits de higiene pessoal.

A cidade entrou em estágio de atenção e a Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo segue com serviço de monitoramento. Os bairros mais afetados pelo acúmulo de água foram Trindade, Porto Velho, Barro Vermelho, Jardim Catarina, Sacramento, Pita, Engenho Pequeno, Zumbi e Vista Alegre.

A população pode solicitar auxílio através do aplicativo Colab ou pelo telefone da Defesa Civil (21) 98737-0807.

Confira os endereços dos pontos de apoio:

- Escola Municipal Aida Vieira, Avenida Santa Catarina, no Jardim Catarina;

- Quadra do Salgueiro, Complexo do Salgueiro;

- Escola Municipal Marcílio Dias, Estrada das Palmeiras, em Itaúna;

- Escola Municipal Belarmino Ricardo Siqueira, Rua Evaristo da Veiga, no Luiz Caçador;

- Escola Municipal Deputado José Carlos Brandão Monteiro, Rua Carlos Walter Hisserich, no bairro Novo México.

--