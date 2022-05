Moeda rara de R$ 1 real pode valer até R$ 7 mil, veja!

No ano de 2016 o Brasil foi sede das Olimpíadas no Rio de Janeiro e, para celebrar o evento, o Banco Central do Brasil emitiu milhares de moedas de R$ 1 comemorativas.

Foram vários modelos distintos, incluindo natação, golfe, basquetebol, atletismo, futebol, voleibol, judô e boxe. Alguns colecionadores, denominados numismatas, oferecem bons valores nos modelos mais raros.

De acordo com alguns sites de colecionadores, uma coleção completa das moedas Rio 2016 pode valer até R$7 mil. Ao todo, são 17 moedas comemorativas diferentes.