Escolas estouram tempo no desfile das campeãs e podem ser multadas

O Desfile das Campeãs levou ontem à Marquês de Sapucaí, as seis primeiras colocadas do carnaval do Rio 2022. Embora seja mais leve e em ritmo de festa, as escolas precisam cumprir com as regras também.

Todos precisam respeitar o tempo regulamentar da apresentação oficial, que este ano era no mínimo de uma hora e o máximo de uma hora e dez minutos. Entretanto, a Vila Isabel e a campeã Grande Rio estouraram esse tempo.

A homenagem a Martinho da Vila durou 74 minutos, quatro a mais que o máximo permitido pelo regulamento da Liga. E a Vila Isabel também foi responsável por um atraso de 20 minutos no “esquenta”.

Já na campeã Grande Rio, a exaltação a Exu cruzou a Avenida em 76 minutos, sendo seis além do limite. Além disso, a bateria abusou das paradinhas e ditou o passo do arrastão do público.

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), prevê multa para esse tipo de acontecimento, e as agremiações devem ter que pagar R$ 75 mil.