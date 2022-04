Pichação em banheiro ameaça massacre no Colégio Pedro II de Brasília

Alunos do Colégio Militar Dom Pedro II, localizado no Distrito Federal, foram vítimas de ameaças, que estão sendo investigadas, após uma pichação numa das paredes do banheiro da escola: “Massacre no CMDP 29/04″. A pichação foi descoberta dias antes do suposto massacre.

Em nota, a escola se pronunciou sobre o ocorrido e informou que reforçou a segurança no local. No dia 29, as aulas ocorreram normalmente e não houve nenhum tipo de ameaça. "A Equipe de Segurança do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) está tomando todos os procedimentos cabíveis para a manutenção da rotina escolar normal. Os eventuais autores de toda e qualquer ameaça serão identificados e devidamente disciplinados, conforme o regulamento interno do CMDP II. A instituição prima pela segurança, ordem, disciplina e o bom andamento da nossa rotina escolar", informou o colégio.

Mesmo assim, os pais dos alunos e responsáveis ainda estão preocupados. Uma mãe, segundo a reportagem do portal Metrópoles, contou que as crianças passariam a ser revistadas para entrar na unidade de ensino e seria utilizado um detector de metais. O policiamento também foi reforçado no local.