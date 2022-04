Brasileira é morta pelo filho nos Estados Unidos

Uma brasileira de 49 anos foi baleada e morta por seu filho de 18 anos no início de abril nos Estados Unidos. A família morava na cidade de Pensacola, na Flórida. A brasileira Adriana Ohlson passou a morar lá com seu marido, o americano Aaron Ohlson. Juntos, o casal teve um filho, David Allan Ohlson, o principal suspeito do caso. O pai do jovem presenciou o fato e contou que seu filho tem problemas psicológicos.

Segundo informações, o casamento de Adriana e Aaron chegou ao fim há cerca de algumas semanas, mas a ex-mulher conversava bastante com ele sobre o comportamento preocupante do filho do casal informando, inclusive, que ele teria comprado uma arma. No dia do crime, Aaron chegou na casa de sua ex-família e viu David e sua ex-esposa. David teria sacado a espingarda que havia comprado e apontado na direção do pai, depois, ele apontou na direção da mãe. Aaron tentou chegar mais próximo do garoto para tentar tirar a arma dele e o acalmar, quando o jovem atirou na mãe, acertando-a no abdômen. Em seguida, Aaron chamou a polícia e denunciou o crime.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu e veio a óbito. David foi preso e está sendo julgado por assassinato em segundo grau com o uso de arma de fogo.

O caso segue em investigação, David chegou a confessar o crime, mas depois afirmou ser inocente. Até o momento, ele segue preso até o fim de seu julgamento.