Gabriel Monteiro é autorizado a fiscalizar hospitais sem aviso prévio

A Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu, na última sexta-feira (29), uma liminar ao vereador Gabriel Monteiro, onde libera o parlamentar para voltar a fiscalizar hospitais e unidades de saúde sem o aviso prévio de quinze dias.

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro havia recorrido ao Judiciário contra a prática do youtuber de fazer gravações nos hospitais, e o pedido logo foi atendido, além de uma proibição nas fiscalizações.

Mesmo com a liberação para voltar a fiscalizar, o vereador continuará proibido de fazer as inspeções portando armas, e só poderá estar acompanhado de um assessor. A divulgação das imagens sem autorização também está proibida.

“É pública a prática de espetacularização da política, por vezes associada à manipulação de imagens e à desinformação, com vistas à promoção de canais e ao engajamento em mídias sociais. Também é público e notório que as abordagens empreendidas ostentam nítidas feições de intimidação, truculência e agressividade, em verdadeira desconformidade com a liturgia da função pública por ele exercida", afirmou o desembargador na decisão.