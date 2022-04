Atenção imagens fortes: Homem morre e quatro pessoas ficam feridas após cair em valão em Monjolos

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas após o caírem num valão, na Rua Dona Antônia, próximo ao lote 1, em Monjolos, São Gonçalo, na manhã deste sábado (30). A vítima ainda não teve a identidade divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 8h40. No local, eles encontraram uma vítima em óbito e outras quatro com escoriações.

Corpo permanece no local | Foto: Divulgação

Segundo moradores do local, a queda das cinco vítimas teria ocorrido na altura do bairro Bom Retiro. Os bombeiros não souberam explicar as circunstâncias para o acidente.



A ocorrência ainda está em andamento e, neste momento, os militares tentam cortar uma árvore que caiu e está impedindo que um morador deixe sua casa.





O corpo da vítima fatal será levado ao IML de Tribobó.