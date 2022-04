Vídeos: Chuva forte castiga moradores do Jardim Catarina, em SG

A chuva forte que caiu durante a madrugada e manhã deste sábado (30), vem castigando os moradores do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Imóveis estão embaixo d’agua e muitas famílias já estão sendo orientadas a buscar duas escolas municipais da região para se abrigar (Aída Vieira e Irene Barbosa Ornellas).

De acordo com o montador de andaime, Marcos de Souza Soares, 36 anos, mais conhecido como Nem, dezenas de ruas estão completamente alagadas, prejudicando moradores, comerciantes e motoristas.

Campo da Baixada do Jardim Catarina Velho | Foto: Divulgação





“Na região da Guaxa e na Baixada a água já chega na cintura dos moradores. Eu vivo nessa região há muitos anos e sempre foi assim. Moro na Rua Francisco Muniz, antiga Rua 7, lá também enche, mas aqui na Rua Oito a situação está bem pior. Eu não consigo ficar parado. Gosto de ajudar e estar perto. Sempre foi assim. Sei dos riscos, mas gosto de colaborar”, disse.

Procurada, a Defesa Civil de São Gonçalo informou que equipes da Secretaria de Conservação estão nas ruas trabalhando nas áreas de alagamento e em ações de limpeza. O município está em estágio de observação e, segundo a Defesa Civil, não houve registro de ocorrências além dos pontos de alagamento. As sirenes não foram acionadas. Equipes da Secretaria de Assistência Social também estão de prontidão para dar suporte aos moradores de áreas alagadas. De forma preventiva, foi aberto ponto de apoio na Escola Municipal Professor Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina, bairro bastante afetado pelas chuvas, com muitas áreas alagadas. As secretarias de Assistência Social e Saúde e Defesa Civil estarão com equipes no local para garantir suporte às famílias que precisarem de abrigo.

Confira os vídeos: