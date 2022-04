Sábado é Dia D da vacinação contra gripe e sarampo em Niterói

Neste sábado (30), a Prefeitura de Niterói vai promover o dia D de vacinação contra a gripe e contra o sarampo para pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e profissionais da Saúde a partir de 18 anos que ainda não receberam a dose este ano. A imunização estará disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 8h às 16h. Neste dia não haverá imunização contra a Covid-19.

Para receber a dose, é preciso comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e CPF. É importante levar a carteira de vacinação, principalmente das crianças.

Após o Dia D, a imunização continuará disponível de segunda a sexta-feira, nas Policlínicas e Unidades Básicas, das 8h às 16h.

Confira os locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional do Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga; Policlínica Regional do Largo da Batalha e Policlínica Regional da Engenhoca.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca e Centro.

Programa Médico de Família (PMF) da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Ititioca, Ponta d'Areia, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Atalaia, Alarico, Várzea das Moças, Cantagalo, Cafubá I, Cafubá III, Coronel Leoncio, Caramujo, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Palácio, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viradouro e Vital Brazil.