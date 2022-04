Itaboraí FC abre 'peneira' para buscar talentos para time sub-16 masculino

Com o objetivo de buscar futuros talentos para o futebol masculino, o Itaboraí FC vai abrir uma 'peneira' para selecionar atletas para montar o time sub-16 municipal. A avaliação técnica, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), será realizada no próximo dia 7 de maio, no estádio Municipal Alziro de Almeida, mais conhecido como Alzirão, para jovens nascidos nos anos de 2007, 2006 e 2005.

Para participar da avaliação, o interessado deve comparecer ao estádio, às 8h, pelo portão do estacionamento, com atestado médico e cópia da identidade, além de material completo para treinamento: chuteira, caneleira, 'meião' preto, short preto e camisa branca. A 'peneira' será fechada para o público.

De acordo com o diretor técnico do Itaboraí FC, a avaliação técnica tem como objetivo 'descobrir' novos talentos do município, visando a disputa de diversas competições, entre elas o Brasileirinho Sub-16, que conta com a participação de clubes de todo o país.

“Estamos recuperando a tradição esportiva e a visibilidade do futebol da cidade. Iniciamos as atividades do Itaboraí FC com uma grande campanha do time Sub-17, que conquistou o título regional e chegou a uma final inédita na competição estadual”, disse o diretor técnico.

Após vencer a Liga Regional Sub-17, em novembro do ano passado, o Itaboraí FC ganhou o direito de disputar a fase estadual. Nas fases preliminares, chegou à final inédita com a chance de título da Liga Estadual Sub-17. O Estádio Municipal Alziro de Almeida fica localizado na Rua Doutor Mesquita, no Centro.