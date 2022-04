Águas do Rio inicia o recadastramento de clientes em Maricá, Itaboraí, Saquarema e Tanguá

A Águas do Rio inicia hoje (29/04) o Programa de Recadastro de Clientes no Centro das cidades de Maricá, Itaboraí e Tanguá e em Jaconé, no 3º de distrito de Saquarema. Mais de 70 profissionais vão bater de porta em porta para atualizar o nome do titular do imóvel, CPF, identidade, telefone, e-mail, número do hidrômetro, entre outras informações, para o banco de dados da concessionária, facilitando os serviços e oferecendo agilidade no atendimento aos clientes.

A coordenadora de Cadastro da Águas do Rio, Sandra Sommer, explica que os profissionais estão capacitados para fazer atendimentos e esclarecer informações sobre os serviços disponíveis pela concessionária, como adesão à tarifa social. “A iniciativa será realizada durante os próximos nove meses nos 27 municípios em que atuamos. Além de atualizar a nossa base dados, nossos colaboradores vão esclarecer dúvidas sobre os serviços de água e esgoto. Determinados atendimentos poderão ser resolvidos na hora e outros serão direcionados para as equipes responsáveis. Será uma oportunidade para estreitar ainda mais o relacionamento com a população”, explica Sandra.

Segundo a coordenada da Águas do Rio, com um cadastro mais preciso, a empresa poderá, por exemplo, enviar SMS para alertar sobre um reparo emergencial ou um comunicado por e-mail, além de ter dados importantes para o planejamento de expansão de redes de água e esgoto.

Os profissionais que farão o cadastramento estarão uniformizados e com crachá de identificação. Além disso, a empresa comunicará as áreas que receberão as visitas. Os clientes que desejarem, poderão entrar em contrato com a concessionária pelo 0800 195 0 195, por WhatsApp ou ligação, para confirmar os dados do recadastrador.

As visitas serão realizadas das 8h às 18h, nos dias de semana. Nos casos em que os moradores não puderem atender neste horário, serão realizadas marcações aos sábados e domingos, mesmo após o expediente.

Todos os dados coletados estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).