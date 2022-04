Campo de São Bento ganha deck de contemplação

O Campo de São Bento acaba de ganhar mais uma atração. A Prefeitura de Niterói criou um deck posicionado no Lago do Chafariz que vai aproximar as pessoas da natureza e permitir uma vista diferente do parque. O espaço é formado por 55 ripas de madeira envernizadas, com 3,8m de largura x 3m de profundidade. O deck comporta até 20 pessoas e conta com um guarda corpo.

A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, destaca a importância da iniciativa.

“O deck vai possibilitar fotos próximas do chafariz com um enquadramento diferente. Servirá também como ponto de observação e de encontro dos frequentadores do parque. É mais uma bela atração que o Campo de São Bento vai oferecer aos usuários”, destacou a secretária.