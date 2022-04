União de Maricá desfila nesse sábado (30), em Campinho, sonhando com vaga na 'elite' do Carnaval carioca

A Escola de Samba União de Maricá promete surpreender o público e os jurados no desfile pela Série Prata, na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, no próximo sábado (30), em que será apresentado o enredo “A revolução pela alegria, uma ópera popular”, desenvolvido pelo carnavalesco Renato Figueiredo. A agremiação será a nona a desfilar neste sábado (30/04), tentando conquistar uma das duas vagas na 'Série Ouro' da Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2023.

Quadra de ensaios é ampla e fica lotada | Foto: Divulgação

Para tentar o título, a escola foi buscar nomes 'de peso' do mundo do samba, como por exemplo, o intérpretes Ito Melodia, referência na União da Ilha, e Matheus Gaúcho, do carro de som da Unidos do Viradouro. A escola vermelho, branco e ouro trará muitas novidades em 2022 e contará com 17 alas e três carros alegóricos, divididos em três setores e 800 componentes. Sambistas de vários bairros de Maricá tem ensaiado até duas vezes por semana em busca de um resultado que possa culminar com o acesso.

Desfiles - Os desfiles começam na noite dessa sexta-feira (29) na arena montada em Campinho, na Zona Norte do Rio, e terminam nesse sábado (30), com a passagem de 25 agremiações. Hoje desfilam Arame, Sereno de Campo Grande, Independente da Praça da Bandeira, Raça Rubro Negra, Arranco, Independente de Olaria, Renascer de Jacarepaguá, Império da Uva, Acadêmicos da Diversidade, Difícil é o nome e Botafogo Samba Clube. Amanhã é a vez da Alegria da Zona Sul, Rocinha, Villa Ricca, Caprichosos de Pilares, União de Jacarepaguá, Leão de Nova Iguaçu, Vila Santa Thereza, Villa Kennedy, União de Maricá, União de Parque Curicica, Rosa de Ouro, Acadêmicos da Abolição, União do Parque Acari e Unidos do Jacarezinho.

Fantasias de muito bom gosto vão compor o desfile | Foto: Divulgação

Resultado - As duas melhores desfilantes de sexta-feira e do Sábado terão direito às duas ao acesso à Série Ouro- e a que melhor pontuar conquistará o título.. A as campeãs e as rebaixadas serão conhecidas no próximo dia 3 na abertura dos envelopes, no Terreirão do Samba, na Cidade Nova, no Rio. "Estamos preparando um carnaval de Sapucaí, pois é lá que queremos estar em 2023. Que a ‘Apoteose’ seja o nosso destino! A escola trará fantasias que contarão com muitas ferragens e ombreiras. A escola vem bem grande”, conta o carnavalesco Renato Figueiredo.