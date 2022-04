Maria Eduarda Aguiar é a nova presidenta do conselho LGBT do RJ

A nova composição do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT do Rio de Janeiro toma posse nesta quinta-feira (28). A advogada Maria Eduarda Aguiar vai ocupar a presidência do conselho durante o ciclo que inicia. Ela é presidenta do Grupo Pela Vidda, onde desenvolve um trabalho que é referência nacional junto a pessoas vivendo e convivendo com HIV. É também membra da Associação Nacional de Travestis e Transexuais e do Fórum de Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro.

Em março de 2017, Maria Eduarda se tornou a primeira advogada transexual a receber da OAB/RJ a carteira da ordem com seu nome social reconhecido. Como advogada, ela chegou a ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal, em 2019, no histórico julgamento onde a corte reconheceu a equiparação do crime de LGBTfobia ao de racismo.

A nova presidenta explica que o Conselho LGBT é uma instância fundamental a ser ocupada. “A importância desse espaço é tremenda, pois é lá que são deliberadas as politicas publicas para a garantia de direitos e acesso à cidadania para população LGBT no estado”, pontua. E para ela, o momento é de grandes desafios por conta do cenário de conservadorismo social e religioso, aliados com o crescimento da extrema direita, que atuam para frear pautas da diversidade.

Sobre seu sentimento, Maria Eduarda comenta que é de profundo entusiasmo e, ao mesmo tempo, sente o peso da responsabilidade. "Preciso ter sabedoria para poder lutar pela melhoria da qualidade de vida das pessoas LGBT, pela diminuição de estigmas socais e dos preconceitos, pela inclusão da população trans e LGBT no mercado de trabalho", disse.