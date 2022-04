Prefeitura de Niterói realiza Dia D da vacinação contra gripe e sarampo no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai realizar neste sábado (30) o dia D de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. A imunização estará disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 08h às 16h, para pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e profissionais a partir de 18 anos de idade que ainda não receberam a dose este ano. Neste dia não haverá imunização contra a Covid-19.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, alertou para a importância da imunização.

“A vacinação é importante para proteger a nossa população. Por isso, contamos com a participação de todos os niteroienses dentro do público-alvo para que compareçam aos postos e se vacinem”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destacou que o dia D é importante para atender a quem não pode comparecer aos postos nos dias úteis.

“É fundamental receber a vacina contra gripe e sarampo. Procure uma das unidades de saúde para receber a dose da imunização", reforçou o secretário.

Para receber a dose, as pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses até e 4 anos, 11 meses e 29 dias e profissionais a partir de 18 anos devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e CPF. É importante levar a carteira de vacinação, principalmente das crianças.

A imunização continua disponível de segunda a sexta-feira, nas Policlínicas e Unidades Básicas, das 08h às 16h.

Documentos – Para receber a dose, as pessoas devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade, CPF e carteira de vacinação.

Os locais de vacinação são: Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional do Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga; Policlínica Regional do Largo da Batalha e Policlínica Regional da Engenhoca.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca e Centro. Programa Médico de Família (PMF) da Grota, Ilha da Conceição, Leopoldina, Ititioca, Ponta d'Areia, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Atalaia, Alarico, Várzea das Moças, Cantagalo, Cafubá I, Cafubá II, Coronel Leoncio, Caramujo, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Palácio, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viradouro e Vital Brazil.

Covid – O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, informou que Niterói tem, atualmente, a melhor cobertura vacinal em todas as faixas etárias da vacina da Covid-19. Em relação à situação pandêmica, a cidade segue com uma baixa taxa de casos, com apenas dois casos de internação sem gravidade. O município segue com a busca nas unidades de urgência e emergência por casos de síndrome gripal, outro indicador que é monitorado e que também segue em estabilidade, sem grandes aumentos.

De acordo com o secretário, Niterói segue com uma estabilidade dos casos, o que permite a retomada das atividades e a não obrigatoriedade do uso de máscaras.

“É importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde acompanha os indicadores em relação à Covid-19 diariamente e publica, quinzenalmente, o boletim dos casos. Todo esse cenário positivo se deve ao avanço e cobertura vacinal que ainda pode melhorar como a segunda dose de crianças e adolescentes, que teve a vacina Pfizer restabelecida pelo Ministério da Saúde e está disponível nos postos”, explicou o secretário.

Carnaval - O secretário municipal de Participação Social e presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura de Niterói, Anderson Pipico, avaliou de forma extremamente positiva o desfile das escolas de samba de Niterói, realizado este ano no Caminho Niemeyer. Com transmissão ao vivo de todos os desfiles nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, o secretário destacou que as agremiações deram um espetáculo com muita qualidade e criatividade.

“A praça do povo, que foi batizada por Oscar Niemeyer, foi usada pelo povo. O carnaval de Niterói foi bem sucedido porque teve uma série de acertos. Com o adiamento do carnaval, pudemos pensar, programar e organizar para fazermos um carnaval com segurança e conforto. Niterói com isso volta ser o segundo carnaval do estado e vamos avançar, em conjunto com as escolas, para fazer uma festa ainda melhor em 2023”, reforçou o secretário.