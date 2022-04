Restaurante do Povo começa a tomar forma em Alcântara

O Restaurante do Povo, que está sendo construído em Alcântara, já começou a tomar forma. Quem passa pelo local já consegue ver as paredes sendo erguidas. As intervenções foram iniciadas no mês de março, após limpeza e retirada de ferragens antigas. Com todas as licenças já concedidas, a unidade, que é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio, tem previsão de entrega para seis meses.

A unidade vai oferecer, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços, de segunda-feira a sábado. Um repasse de R$ 13 milhões já foi feito pelo Governo do Estado para garantir o pagamento total da obra e o mobiliário. Uma segunda transferência de recursos será realizada para garantir os dois primeiros anos de funcionamento.

O prefeito Capitão Nelson disse que o Restaurante do Povo é um resgate da credibilidade do município de São Gonçalo. “Com a parceria do Governo do Estado, poderemos dar funcionalidade a um prédio público que não estava sendo utilizado. Serão muitas pessoas beneficiadas. Vamos entregar essa obra o mais breve possível, porque será uma oportunidade para dar segurança alimentar para toda a população que não tem condições de ter isso diariamente”.