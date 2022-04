Lira e Pacheco defendem sistema eleitoral após fala de Bolsonaro

Após a fala recente de Jair Bolsonaro (PL) sobre a contagem de voto paralelo das Forças Armadas para estas eleições, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), reagiu ao que foi dito pelo chefe do Executivo e defendeu com veemência a legitimidade do processo eleitoral brasileiro.

"O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos, em todas as esferas. Vamos seguir - sem tensionamentos - para as eleições livres e transparentes", escreveu Lira no Twitter.

Na manhã desta quinta-feira (28), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), também se manifestou: "As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado".

O presidente Jair Bolsonaro disse, na última quarta-feira (27), que as Forças Armadas sugeriram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a contagem de votos nestas eleições fosse feita de maneira paralela, ou seja, uma apuração própria dos militares.