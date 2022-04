Itaboraí 189 anos: 'Domingo na Praça' celebra edição especial Dia do Trabalhador

Para abrir o mês de comemoração dos 189 anos, o projeto Domingo na Praça celebrará uma edição especial do Dia do Trabalhador, neste dia 1º de maio. Recheado de atrações culturais e esportivas, além das tradicionais atividades para toda a família, o evento realizado pela Prefeitura de Itaboraí acontecerá de 10h até 18h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

Com o objetivo de proporcionar lazer, incentivar práticas esportivas, acesso à cultura e desenvolvimento da economia local, o Domingo na Praça conta com a união do trabalho das secretarias municipais de Turismo e Eventos; Cultura; Esporte e Lazer; e Segurança. O prefeito Marcelo Delaroli destaca a importância do projeto para as famílias itaboraienses, principalmente para a diversão das crianças e adolescentes.

“Estou muito feliz em ver o quanto o Domingo na Praça deu certo e tem transformado, de fato, os finais de semana na nossa cidade. Eu sempre levo os meus filhos para curtir esse dia em família e aproveitar esse espaço que é nosso. Esse encontro marcado na praça de Itaboraí vai abrir o mês de maio, que ainda terá muito mais atrações celebrando os 189 anos do nosso município”, enfatizou o prefeito.

Na área cultural, a programação do dia contará com atrações musicais com artistas locais trazendo o melhor do sertanejo e do reggae, além de DJs da cidade tocando nos intervalos. As apresentações de dança ficam sob responsabilidade das companhias da cidade e ainda terá um 'aulão' de TikTok. Um sarau literário com escritores conterrâneos também movimentará o projeto na praça.

Para incentivar o desenvolvimento da economia local, o público também poderá conferir os produtos da Feira ECOSOL - Economia Solidária. Já entre as atividades esportivas, terão: Futmesa, Mini Basquete e recreação infantil, além de ter disponível para diversão brinquedos, pula-pula, tobogás e muito mais.

Serviço

“Domingo na Praça - Dia do Trabalhador”

Data: 1º de maio,

Horário: de 10h até 18h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto