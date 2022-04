Interprete Pitty de Menezes deixa a Porto da Pedra

Após o carnaval de 2022, o mundo do samba já começou o seu tradicional “troca troca” nas escolas. O intérprete da Porto da Pedra, Pitty de Menezes, deixou a agremiação e irá cantar na Imperatriz no ano que vem. Será a estréia do intérprete em uma escola da 'elite' no ano qeu vem. Grato ao 'Tigre' de São Gonçalo, o Intérprete, que é considerado um dos grandes talentos do mundo do samba-enredo, agradeceu aos segmentos da escola de São Gonçalo.

A escola de SG desfilou pela Série Ouro neste ano e acabou ficando na segunda colocação. Como só sobe um para o grupo especial, o Tigre terá que desfilar novamente no ano que vem em busca do acesso.

O anúncio da saída de Pitty de Meneze foi feito de forma amigável e veio através das redes sócias da escola, em nome do presidente Godzilla. “Agradecemos a dedicação, talento e respeito ao 'Tigre' de São Gonçalo”, escreveu a Porto da Pedra. Segundo eles, o nome do novo intérprete será informado em breve.

Aos 30 anos, Pitty já possui 15 de carreira, onde em 2020 assumiu sozinho oficialmente o microfone da Porto da Pedra. Com atuação elogiada pela mídia especializada, ganhou reconhecimento e alguns prêmios. O cantor escreveu algumas palavras em sua despedida.

“Como sempre botei pra ferver, fiquei ‘endiablado’ com vocês, cantei, pintei e bordei, lavei minha alma na avenida, e será eterno em meu coração. Memórias o vento não pode levar. À minha amada comunidade do Porto da Pedra completamente apaixonada e aguerrida, ao meu talentoso e incansável carro de som, minhas baianas queridas que me recepcionaram tão bem e de forma carinhosa, à Ritmo Feroz do meu grande irmão e amigo @mestrepablo, à incrível galeria de velha guarda, meus casais maravilhosos, meus diretores de Carnaval e Harmonia, e em especial ao presidente @fmontibelo e seu filho @fabriciomontibelo, minha eterna gratidão. Jamais esquecerei de tudo o que fizeram por mim, por projetar a minha carreira e alavancar a minha vida, pessoalmente e profissionalmente.”, relatou o agora ex intérprete da Porto da Pedra.