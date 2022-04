Nostalgia? Fundador do Orkut reativa site e promete novidades

Em meio a diversas informações sobre a compra do Twitter por parte do homem mais rico do mundo, o fundador da Tesla, Elon Musk, algo que não era nem cogitado aconteceu: a possível volta do Orkut.

Nesta quarta-feira (27/4), o fundador da plataforma, Orkut Buyukkokten, de origem turca, anunciou a reativação do site e prometeu novidades.

“Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!", disse Orkut.

Durante os 10 anos que atuou no Brasil, a rede social acumulou mais de 25 milhões de usuários. Muitos destes ficaram tristes em 2014 quando a plataforma encerre=ou suas atividades. E muitos destes comemoraram agora com a possibilidade de retorno da plataforma.

"No meu Twitter só se fala do Orkut. Imediatamente tenho crise de ansiedade ", disse uma usuária do Twitter. "Orkut, volta logo!!!", disse outra.