Acidente complica o trânsito na Ponte Rio-Niterói

Uma van capotou, no início da tarde desta quinta-feira (28), na Ponte Rio-Niterói e causou o fechamento de uma das pistas da via. O acidente aconteceu no sentido Niterói.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 12h10. Ainda não se sabe o que causou o capotamento.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Por conta do fechamento de uma das pistas, o trânsito ficou lento na região.