Uerj prorroga inscrições de concurso para Contador com nível superior

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) prorrogou para 1º de maio (domingo), as inscrições do concurso público para Contador com nível superior.

Quem for aprovado receberá vencimentos de R$ 5.426,40 para 40 horas semanais, além de outros benefícios. Há uma vaga disponível.

Para concorrer é preciso ter idade superior a 18 anos e possuir habilitação em curso na área reconhecido pelo MEC. A taxa de inscrição é de R$ 180.

As inscrições devem ser feitas até 1º de maio em https://concursos.sgp.uerj.br .