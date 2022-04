Secretaria de Transportes leva educação no trânsito para crianças

A Secretaria Municipal de Transportes, através do Departamento de Educação no Trânsito, vem levando lições sobre o trânsito para alunos de 1º e 2º segmentos da rede municipal de ensino de São Gonçalo.

Este ano, a iniciativa já contemplou alunos de seis escolas municipais, totalizando mais de dois mil alunos. De forma lúdica, eles têm a oportunidade de se familiarizar com as leis e a importância da segurança no trânsito. Todos os alunos recebem uma cartilha, com o conteúdo que aprenderam em sala de aula.

Nesta quarta-feira (27), a Semtran esteve na Escola Estadual Municipalizada Barão de São Gonçalo, no bairro Maria Paula. As aulas contribuem para a formação dos alunos como cidadãos que sabem do seu papel no trânsito. Outro objetivo é que as próprias crianças sejam multiplicadoras dessas informações, desenvolvendo uma nova geração mais humana e responsável no trânsito.

As palestras acontecem nos turnos da manhã e da tarde, despertando a curiosidade das crianças e gerando debates de maneira prazerosa, motivando e contextualizando os alunos sobre trânsito e transporte.

“De uma forma leve e divertida, as crianças assimilam o conteúdo que é passado em sala de aula. O objetivo principal é que esses alunos cresçam conscientes do seu papel no trânsito, pois eles são os motoristas que no futuro estarão nas ruas e estradas“, disse o secretário de Transportes de São Gonçalo, Fábio Lemos.