Adolescente morre em São Gonçalo após moto bater em mureta

Uma adolescente de 15 anos morreu após se envolver em um acidente na RJ-104, na altura do Colubandê, em São Gonçalo, no final da madrugada desta quinta-feira (28).

De acordo com as primeiras informações, a jovem estava na garupa de uma moto que bateu contra uma mureta. O condutor da moto não teria se ferido gravemente.

A adolescente morreu no local do acidente e pela manhã o corpo ainda estava no local.

Por conta do acidente, há pontos de congestionamento na pista sentido Niterói.

O corpo da menor será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. O caso será investigado pela Polícia Civil.