Programa Asfalta São Gonçalo chega à Avenida 18 do Forte

Foi iniciada mais uma frente de obras do programa Asfalta São Gonçalo, uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O novo asfalto começou a ser colocado em toda a extensão da Avenida 18 do Forte, importante via do Centro de São Gonçalo. O prefeito Capitão Nelson e o governador Cláudio Castro acompanharam o início das obras na manhã desta quarta-feira (27).

“A Avenida 18 do Forte é uma importante via do Centro de São Gonçalo, por onde centenas de pessoas circulam diariamente, e que estava precisando de um banho de asfalto. Graças à parceria do Governo do Estado, estamos conseguindo transformar a nossa cidade. Agradeço ao governador Cláudio Castro, que não tem poupado esforços para contribuir com o crescimento do município”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Desde o início do ano passado, o Asfalta São Gonçalo vem sendo realizado, por meio de parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executa as obras. O objetivo é que o programa de pavimentação seja realizado em 54 vias da cidade.

“As pessoas podem pensar que o programa Asfalta São Gonçalo é somente para pavimentação das vias, mas é muito além disso. É infraestrutura, são possibilidades de novas empresas se instalarem no município. Com o programa, também geramos emprego, desenvolvimento econômico e justiça social. É por isso que hoje o Governo do Estado e a Prefeitura de São Gonçalo trabalham juntos”, garantiu o governador Cláudio Castro.

“A Avenida 18 do Forte estava precisando muito de um novo asfalto, era uma reivindicação muito antiga dos moradores e lojistas da rua. Tenho certeza de que a área ficará até mais valorizada com esse novo asfalto. Fico muito feliz em poder ver o prefeito acompanhando a obra de perto porque demonstra seriedade. Tenho certeza de que essa obra será entregue, como muitas que vejo pela cidade”, contou Jorge Souza, comerciante da região.

Durante as intervenções, agentes da Guarda Municipal auxiliaram o trânsito na região. Para os motoristas que precisam utilizar a via sentido Centro de São Gonçalo, o desvio está sendo feito na Avenida São Miguel. O fluxo de veículos sentido a BR-101 segue funcionando normalmente.