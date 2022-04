'Uma pedra no meio do caminho': estátua de Carlos Drummond é novamente alvo de furto

A estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade, que fica na altura do posto 6, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi, novamente, alvo de furto. Dessa vez, os óculos do monumento de bronze foram roubados, na manhã desta terça-feira (26).

Diante do ocorrido, a Secretaria Municipal de Conservação informou que a Polícia Civil já está investigando o caso e que imagens das câmeras de segurança do Centro de Operações Rio foram entregues. A previsão, segundo a secretaria, é de que os óculos estejam instalados em um mês.

A estátua de Drummond já foi alvo de diversos furtos, além de depredações, pichações e pinturas. Câmeras de segurança ao entorno não impedem a presença dos vândalos. No fim do ano passado, os óculos foram colocados após furto em outubro.