Valor de R$ 400 do Auxílio Brasil tem aprovação da Câmara dos Deputados

Uma medida provisória da Câmara dos Deputados foi aprovada, nesta quarta-feira (27), para o aumento no valor do programa beneficiário Auxílio Brasil, no valor de R$ 400.

O relator do projeto e ex-ministro da Cidadania, João Roma, acatou a proposta votada em conjunto com líderes partidários para o valor permanente e mínimo do auxílio, em R$ 400. O texto será analisado pelo Senado.

“Quanto ao mérito, após amplo acordo com líderes desta Casa, acatamos a emenda, por entendermos que essa providência será um marco no aprimoramento da política de combate à pobreza e ao desenvolvimento da renda básica de cidadania”, disse o relator João Roma.

O Governo Federal estima que o Auxílio Brasil terá um gasto estimado no valor de R$ 32,04 bilhões.

O Auxílio Brasil foi criado em agosto do ano passado. O programa substituiu o Bolsa Família. O valor pago, inicialmente, foi de R$ 217, mas uma promessa do governo, naquela época, é de que haveria o aumento para R$ 400.