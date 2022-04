Castramóvel RJPet segue para Ceasa/RJ após castrar 5 mil animais na comunidade da Muzema

Os donos de cães e gatos da Zona Norte do Rio de Janeiro já podem se preparar para castrar seus animais totalmente de graça. Os procedimentos começam a partir do dia 02 de maio, no pavilhão 300 da Ceasa/RJ, na Avenida Brasil nº 19.001. O Castramóvel faz parte do programa RJPET, da secretaria estadual de Agricultura, que vai castrar 100 mil animais até o final de 2022.

A iniciativa da Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, já castrou mais de 40 mil cães e gatos em todo o Estado.

"Estamos muito felizes em dar continuidade ao projeto das castrações e, mais ainda, de levar nosso castramóvel para o CEASA/RJ. A empresa, vinculada a nossa secretaria, além de ser essencial para o abastecimento do nosso estado, também tem sido muito parceira dos projetos do RJPET. O agendamento das castrações já está aberto", explicou o secretário de Agricultura, Alex Grilo.

As inscrições e agendamento devem ser feitas pelo site do programa (https://rjpet.com.br/entrar). Quem tiver dificuldades para fazer a inscrição ou não possui acesso à internet vai receber ajuda de uma equipe do RJPet no próprio ônibus Castramóvel.

Castração na Muzema

O ônibus castramóvel ficou estacionado na Muzema, na Estrada do Itanhangá, durante 30 dias, e castrou 5 mil animais. Quem teve a oportunidade de participar do projeto aprovou a iniciativa.

A moradora Luzia Soares Vieira levou os cães Zeus, de 7 anos, e Ralf, de 6 meses, para serem castrados.

"Os dois foram adotados na rua, um estava abandonado em uma ciclovia e outro dentro de um valão. Nunca conseguimos castrar, mas essa iniciativa foi muito importante pra gente, pois jamais iriamos conseguir pagar castração de dois cachorros, e aqui além de tudo ter sido feito com muita segurança, não pagamos nada", disse.

Nilda Ramos, também moradora da região, explicou que, na Muzema, existem muitos protetores que resgatam animais nas ruas.

"Mesmo com esses resgates, os animais ficam sem castrar, porque falta dinheiro, e graças ao castramóvel, muitos protetores que conheço, já conseguiram realizar os procedimentos. Eu mesma, já castrei dois cães e minha filha já marcou para trazer os dois dela", disse Nilda.

Animais abandonados

A presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, destaca que a ação faz parte de uma campanha para diminuir o número de animais sem cuidadores que circulam no mercado de Irajá. A Ceasa/RJ convida todos a participarem, principalmente os moradores do entorno.

"Muitos cães e gatos dos moradores do entorno não são castrados e são criados com as portas abertas. Isso impacta diretamente no número de animais abandonados na Ceasa", avalia Bianca de Carvalho.

Sobre o castramóvel

O castramóvel conta ao todo com 20 profissionais, sendo 10 veterinários, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. O ônibus possui 6 calhas de castração e o objetivo é castrar pelo menos 2 mil animais por mês. Todo animal antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se o mesmo está ou não apto para o procedimento.

De acordo com a veterinária responsável, Dra. Ruana Renostro, o castramóvel trabalha com o método minimamente invasivo para animal.

"A castração é feita com toda segurança, exatamente como se fosse dentro de uma clínica comum. Aqui nós temos: mesa de emergência com aparelho de anestesia inalatória, as drogas necessárias em caso de emergência, e todos os equipamentos, além de uma equipe completa: veterinários, técnicos e auxiliares", explicou a veterinária.