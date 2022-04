Projeto Transformar tem inscrições abertas para aulas de basquete na Estação Cidadania

O Projeto Transformar, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), está com inscrições abertas para aulas gratuitas de basquete, destinadas a jovens de 12 a 20 anos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras em dois horários, das 8h às 9h30 e das 15h às 16h30, na Estação Cidadania, em Nova Cidade.

Com quase um ano de existência, o projeto com modalidade de Basquete conta, atualmente, com 62 alunos inscritos e visa incluir cada vez mais os adolescentes e jovens no esporte. Além de incentivar hábitos saudáveis e possibilitar a revelação de novos talentos.

Para se inscrever, basta comparecer a Estação Cidadania, nos dias e horários da aula, portando documento de identificação com foto. Para menores de idade, é necessário a presença do responsável, juntamente com seus documentos.

"É um projeto que está dando certo na Estação Cidadania, por conta da estrutura que temos lá. Com o projeto de novas quadras no município, vamos poder ofertar esse esporte em mais regiões", afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

Na última terça-feira (26/04), os meninos do projeto participaram de um jogo amistoso contra a Dunk Escolinha de Basquetebol, no Clube Vera Gol, em Outeiro das Pedras. No desafio, os alunos tiveram a experiência de jogar uma partida com tempo oficial, súmula e arbitragem.

Para o professor de Educação Física e responsável pelo Basquete na cidade, Thiago Orbe, Itaboraí tem vocação esportiva e o projeto tem a oportunidade de mostrar aos alunos que eles podem chegar longe com o esporte.

"Aqui nós podemos alimentar o sonho deles de serem jogadores profissionais de basquete, de um dia sonhar em entrar numa quadra e disputar partidas profissionais do esporte", disse Thiago.

A Estação Cidadania fica localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade. Para mais informações, o telefone de contato é o (21) 2645-5964.

Serviço

Projeto Transformar

Modalidade: Basquete

Local: Estação Cidadania – Nova Cidade

Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim