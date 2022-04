Inaugurada nova unidade do Detran-RJ no Partage SG

O gonçalense agora pode contar com mais um posto de atendimento do Detran-RJ. Considerado um dos melhores postos pelos responsáveis do local, quando considerado tamanho, atendimento e conforto, como ar condicionado, o novo estabelecimento foi inaugurado nesta quarta-feira (27) pelo governador Cláudio Castro em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, sob administração do Capitão Nelson. Cerca de 50 pessoas já esperavam atendimento nesta manhã na unidade que fica no Partage Shopping, número 425.

O posto, que oferece serviços como emissão de identidade (1ª e 2ª via), carteira de habilitação, serviços para veículos, com o Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), sala de prova teórica e outros, está programado para atender 100 pessoas por serviço por dia.

O presidente do Detran, Adolfo Konder, afirmou que tem expectativas altas para a nova unidade. “Tem uma importância fundamental a gente poder dar um bom atendimento para a população. Essa tem sido a orientação do governador Cláudio Castro. Queremos melhorar ainda mais o atendimento e essa unidade tem esse propósito. Vamos ter serviços como o Ciretran, a prova teórica da habilitação, identidade e outros em um espaço só”, afirmou.

| Foto: Filipe Aguiar





Essa foi ideia ao criar um posto de atendimento em um espaço central da cidade de São Gonçalo. “O município tem uma demanda tão grande e é fundamental para o cidadão que ele tenha qualidade de espaço. Esperamos que aqui consigamos desafogar também os atendimentos em outros postos e, assim, oferecer um melhor serviço para a população”, contou.

O governador Cláudio Castro afirmou, durante a cerimônia de inauguração do espaço, que Adolfo vem cumprindo tudo o que foi proposto por ele com maestria.

“Infelizmente o Detran, por anos, foi o órgão conhecido por três coisas: taxas altíssimas, serviço péssimo e corrupção. Se você falasse de Detran ouviria uma dessas características, se não as três. Eu falei com o Adolfo (quando ele se tornou presidente): você tem duas grandes missões de igual importância, uma delas é melhorar o atendimento, que de fato a população não aguenta mais ter que perder um dia inteiro no Detran. O Detran não pode ser mais um estorvo na vida das pessoas, ser uma coisa que a gente vê que atrapalha a nossa vida. O Detran tem que ser, como em outros lugares do mundo, somente uma etapa no nosso ano, que por algum motivo temos que ir, mas não pode ser um picador na nossa vida

O serviço tem que ser rápido, acessível, dentro das condições das pessoas poderem pagar sem altíssimas taxas

E o segundo grande ponto que eu falei pro Adolfo era que era necessário limpar aquelas empresas que há muito tempo foram conhecidas por estarem surrupiando os cofres públicos. Graças a Deus, o Adolfo conseguiu tirar todas as empresas que há anos vinham fazendo um serviço de péssima qualidade, com valores altíssimos”, contou.

O governador acredita que o Detran vive um novo momento é que o comando de Konder é um diferencial positivo. “O que vemos hoje é que cada dia mais o serviço do Detran está melhorando, com novos postos, por exemplo. Isso só se dá com a economia responsável que o presidente Adolfo tem feito. Só tenho a te agradecer pelas melhorias!”, disse o governante.

No evento, estiveram presentes vereadores, como Jalmir Júnior e Lecinho (este último também é Presidente da Câmara Municipal de SG), além do superintendente do Partage Marcelo Nascimento e do tenente coronel Aristheu Lopes, que comanda o 7º BPM (São Gonçalo), dentre outras autoridades.

A unidade funcionará no Partage Shopping - que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no centro de SG.