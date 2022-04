Goleiro Bruno recebeu R$3,9 mil do auxílio emergencial

Condenado a 20 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio, em 2010, o ex-goleiro Bruno Fernandes recebeu R$3,9 mil de auxílio emergencial durante a pandemia.

De acordo com informações obtidas pelo R7 por meio do Portal de Transparência da União, o ex-Flamengo recebeu o benefício entre junho de 2020 e maio de 2021, graças a decisão da Justiça Federal que garantia o pagamento do auxílio aos presos que cumpriam pena em regime semi-aberto.

Luiz Gregório, advogado de defesa de Bruno, entrou recentemente com um pedido de liberdade condicional na Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro.

Em fevereiro deste ano, Bruno inaugurou uma loja de açaí.