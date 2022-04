Prefeitura faz desmonte de rocha no Porto Velho

Numa ação integrada entre equipes da Secretaria de Conservação, Defesa Civil, Subsecretaria de Parques e Jardins e Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, foi realizada a retirada de uma rocha que apresentava risco para moradores, pedestres e motoristas que passam pela Rua Martins Baião, no Porto Velho.

A rocha, que pesa cerca de cinco toneladas, apresentava rachadura de 50 centímetros e estava às margens da via pública. A solicitação chegou através do Colab, plataforma colaborativa onde os gonçalenses podem enviar seus pedidos de serviço.

“Estamos atuando com toda a cautela que o processo exige para promover a liberação das áreas obstruídas, mas, principalmente, garantindo a segurança da população. Esse foi um pedido que chegou através do Colab e prontamente enviamos equipes da Prefeitura para avaliar as condições da rocha”, disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

Para garantir a segurança da população, a área foi isolada em um trecho de quase um quilômetro do entorno da rocha e os moradores foram orientados a manter distância do local.

“Eu moro aqui há mais de 30 anos, essa pedra sempre esteve aí. Mas não era rachada. Com o tempo, começou a rachar e ficamos com medo de um acidente”, disse Luiz Alberto Boaventura, de 73 anos.

De acordo com o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues, este tipo de ação de mitigação foi possível graças ao trabalho em conjunto das equipes.

“Destacamos uma equipe para acompanhar especificamente esse trabalho e garantir não somente o suporte para as equipes, mas principalmente a segurança das pessoas das localidades onde o desmonte é realizado”, explicou o subsecretário de Defesa Civil.

Colab – A ferramenta é uma plataforma digital gratuita onde a população pode solicitar serviços da zeladoria urbana, fazer sugestões e avaliar os desempenhos da gestão municipal. Através do aplicativo, os moradores também respondem a consultas públicas sobre intervenções programadas para a cidade.

Além de colaborar com a construção de uma cidade melhor, os usuários do Colab recebem informações do seu interesse, que são divulgadas dentro da plataforma, como vacinação, emergências climáticas, interdição de vias públicas, entre outras.