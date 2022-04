Firjan SESI oferece 80 vagas gratuitas em cursos de Matemática e Robótica para SG

Continuam abertas, para todo o estado do Rio, até 01/05, as inscrições gratuitas para 1.680 oportunidades gratuitas paras as oficinas de Matemática Digital (1.020 vagas) e de Robótica (660 vagas) oferecidas pelas Escolas Firjan SESI. Só em São Gonçalo, são, ao todo, 80 vagas. Os interessados devem se inscrever unicamente pelo site da instituição. Podem participar alunos do ensino regular matriculados em escola da rede pública ou bolsistas em colégios da rede privada, que estejam no 2º segmento do Ensino Fundamental ou no 1º ano do Ensino Médio, e que possuam condição de baixa renda, ou seja, que a renda familiar mensal per capita seja de até 1,5 salário mínimo. As aulas acontecerão entre os dias 09/05 a 16/12.

A Oficina Firjan SESI Matemática Digital ocorrerá em formato híbrido, ao longo de 30 semanas, com atividades realizadas em plataforma virtual de games, e presencialmente nas Escolas Firjan SESI. “A ideia é desenvolver os conteúdos essenciais de Matemática para o Ensino Fundamental. O curso serve para alunos com dificuldade ou que queiram se aprofundar na disciplina. Eles aprenderão de uma forma divertida: as aulas serão baseadas em games digitais de Matemática”, explica Vinícius Mano, coordenador de Conteúdo de Educação Básica da Firjan SESI. Só na Região Metropolitana, são 440 vagas para a Oficina Firjan SESI Matemática Digital, distribuídas nas escolas de Benfica (40); Duque de Caxias (80); Jacarepaguá (40), Laranjeiras (80); Maracanã (40); Nova Iguaçu (40); São Gonçalo (40); e Tijuca (80).

Já a Oficina Firjan SESI de Robótica terá a mesma duração, porém irá funcionar de forma totalmente presencial nas 17 unidades espalhadas pelo estado do Rio. “Queremos expandir o que já fazemos nas nossas escolas para a sociedade. A robótica é uma forma bastante integrada de desenvolver habilidades e competências diversas, reunindo conceitos das áreas do conhecimento, a partir de uma lógica tecnológica e de solução de problemas associados a questões reais”, atesta Mano. E 300 vagas, na Região Metropolitana, para a Oficina Firjan SESI de Robótica, distribuídas nas unidades de Benfica (40); Duque de Caxias (20); Jacarepaguá (40), Laranjeiras (80); Maracanã (20); Nova Iguaçu (20); São Gonçalo (40); e Tijuca (40).

