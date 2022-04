São Gonçalo terá novos investimentos em segurança, entenda!

A Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo terá novos reforços para ampliar o patrulhamento pelo município. Durante uma reunião realizada no Palácio Guanabara, nesta segunda-feira (25), o prefeito Capitão Nelson, juntamente com o novo secretário de Ordem Pública, capitão Wellington Candido Moreira Junior, através de uma parceria firmada com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, garantiram o envio de dez motocicletas e uma van, que auxiliarão nas ações de rondas da Operação São Gonçalo Presente.

Com a concessão dos novos equipamentos, as atuações de patrulhamento pelas áreas urbanas da cidade serão intensificadas através do programa São Gonçalo Presente. As dez motos serão entregues dentro de 15 dias ao município. A van, que será utilizada nas ações de rondas, já foi entregue na base da secretaria na tarde da última segunda-feira.

O prefeito Capitão Nelson afirmou que a chegada das novas motocicletas irá contribuir para a redução dos índices de criminalidade.

"Vamos garantir ainda mais segurança nas ruas da nossa cidade com a chegada das novas motocicletas para o São Gonçalo Presente. As ações poderão ser intensificadas, contribuindo para a queda mais acentuada dos índices de criminalidade em nosso município. A segurança pública sempre foi uma questão que batalhei para melhorar em São Gonçalo e continuarei buscando formas de trazer muito mais investimentos para essa área", afirmou o prefeito.

Para o secretário de Ordem Pública, capitão Wellington Candido Moreira, os novos equipamentos serão fundamentais para otimizar a atuação do São Gonçalo Presente pelas ruas.

"Com as viaturas vamos conseguir ganhar mais capilaridade no policiamento, abrangendo mais áreas em São Gonçalo. As motocicletas darão mais versatilidade ao policiamento devido ao trânsito, contribuindo para o incremento da sensação de segurança dos moradores. A aquisição desses equipamentos foi possível por intermédio do prefeito Capitão Nelson, que conseguiu trazer para o município mais essa conquista na área da segurança pública”, disse o secretário.

Patrulhamento - As equipes, que atuam com foco principal nos roubos de rua, veículos e roubos de carga, estão diariamente pelas ruas, das 5h às 23h, em motos e viaturas, garantindo a segurança da população gonçalense.