Empresas são multadas por publicidade irregular em São Gonçalo

Ações fiscalizatórias em outdoors instalados em área pública do município de São Gonçalo estão sendo realizadas diariamente, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. Nesta segunda-feira (25), duas empresas localizadas nos bairros Vista Alegre e Jardim Catarina foram multadas por exibir publicidades irregulares.

A primeira empresa que fornece serviços de telecomunicações, localizada na Estrada Almirante Pena Boto, em Vista Alegre, foi multada por agentes da subsecretaria pela exibição de publicidade em outdoor sem autorização. O estabelecimento foi multado em 100 Ufisg (R$ 4.147,00).

Já na Avenida Albino Imparato, no Jardim Catarina, uma outra empresa de internet banda larga foi também foi multada por fixação de cartazes em postes das vias públicas. A multa aplicada foi de 16 Ufisg (R$ 663,52). De acordo com a Lei 017/03 (Art. 164), não é permitida a instalação de nenhuma publicidade em logradouros públicos sem autorização prévia do Poder Executivo.

Para o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, as ações reforçam a necessidade de fiscalização pelas vias públicas de São Gonçalo.

“O nosso trabalho continua sendo executado diariamente. Essas ações de fiscalizações são uma forma de, cada vez mais, reforçar e garantir a ordem e diminuir a poluição visual em nosso município”, afirmou o subsecretário.