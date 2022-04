Folia do Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2022 em Niterói

Niterói conheceu, na noite dessa terça-feira (26) as escolas de samba campeãs do Carnaval 2022. No Grupo Principal, a Folia do Viradouro confirmou o belo desfile com o título no enredo que homenageou Jurujuba, com 174,6 pontos.

Sem desfiles desde 2020, por conta da pandemia de coronavírus, as agremiações dos Grupos A, B e C desfilaram na nova Passarela do Samba, localizada dentro do Caminho Niemeyer, no Centro. Aapuração aconteceu na quadra do Clube Canto do Rio, no bairro de São Domingos.

O pódio foi completado por duas escolas do Fonseca: Alegria da Zona Norte em segundo, com 176,1 pontos, e Magnólia Brasil em terceiro, com 175,8 pontos. A última colocada foi a Combinado do Amor, com 164,7 pontos, e no próximo ano desfilará no Grupo B. Quem irá marcar presença no Grupo A em 2023 será a Cacique da São José, que venceu o grupo de acesso.