São Clemente abre recurso sobre nudez na Sapucaí

A escola de samba São Clemente entrou durante está terça-feira (26), um recurso contra o Paraíso Tuiuti. O motivo, seria um suposto caso de nudez de uma das integrantes durante o desfile. A abertura do recurso pede que sejam retirados pontos da agremiação por conta do acontecimento.

Segundo o diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, o protocolo foi feito antes do início das apurações e o recurso passará por um julgamento logo depois do evento.

Mayara Lima, princesa do Tuiuti, passou por um problema em sua fantasia e durante um a noite de sábado (23), ela comentou com o site G1, que não estava nua durante o desfile. Mas confirmo que passou por um problema com sua fantasia antes de pisar na Sapucaí e este foi resolvido com uma ‘calcinha marrom’.

"A fantasia teve um probleminha na hora, mas eu sempre trago algumas coisas para suprir o problema que causou. Na hora, eu sambei e minha roupa arrebentou. Mas eu trouxe uma calcinha e coloquei e deu tudo certo no final. Foi uma calcinha marrom que eu coloquei”, disse Mayara Lima para o G1.

Ela não conseguiu chegar a tempo na avenida, portanto, não entrou com os ritmistas que pertencem ao setor 1. Isso tudo devido ao trânsito que estava na cidade. A Paraíso Tuiuti ficou em 11º primeiro nas apurações.

Já a São Clemente foi rebaixada para a Série Ouro do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro, ficando em último lugar com 263,7 pontos.